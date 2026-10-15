La Juventus si prepara alla trasferta contro il Celta Vigo con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo il pareggio in campionato contro il Cagliari. Luciano Spalletti sta valutando alcune modifiche alla formazione per la seconda giornata della League Phase di Europa League, in programma questa sera alle ore 21:00. Tra i giocatori che potrebbero trovare spazio dal primo minuto c'è Nick Woltemade, indicato dal tecnico come una delle risorse da utilizzare per gestire al meglio il gruppo.

Woltemade verso una maglia da titolare contro il Celta Vigo

L'attaccante tedesco rappresenta una delle possibili novità nella formazione bianconera. Spalletti ha confermato alla vigilia la necessità di effettuare rotazioni, sia per dare spazio ai giocatori che hanno avuto meno minuti sia per preservare le energie in vista dei prossimi impegni.

Woltemade potrebbe quindi guidare il reparto offensivo, con il compito di offrire punti di riferimento alla squadra e favorire gli inserimenti dei compagni. La sfida in Spagna sarà anche un'occasione per proseguire il suo percorso di adattamento ai meccanismi bianconeri.

Spalletti valuta il turnover: possibili novità in più reparti

Le scelte dell'allenatore non dovrebbero riguardare soltanto l'attacco. Tra i nomi che possono trovare spazio ci sono Federico Gatti in difesa e Teun Koopmeiners a centrocampo, mentre anche le corsie esterne potrebbero presentare qualche cambiamento.

La gestione delle energie è un tema centrale per la Juventus, attesa domenica dalla partita di Serie A contro la Lazio. Spalletti vuole mantenere competitiva la squadra senza sovraccaricare i giocatori maggiormente impiegati nelle ultime settimane.

Celta Vigo-Juventus, serve più concretezza sotto porta

La partita arriva dopo l'1-1 contro il Cagliari, risultato che ha lasciato qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate. La Juventus ha bisogno di essere più incisiva negli ultimi metri e di trovare maggiore continuità nella finalizzazione.

Contro il Celta Vigo sarà importante non soltanto costruire occasioni, ma anche sfruttarle con maggiore precisione. La formazione spagnola cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre i bianconeri puntano a conquistare un risultato positivo per proseguire il proprio cammino europeo.

Il possibile impiego di Woltemade e le altre rotazioni offriranno nuove indicazioni sulle soluzioni a disposizione di Spalletti. La risposta arriverà dal campo, in una trasferta che può rappresentare un passaggio significativo per la crescita della squadra.