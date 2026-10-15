La Juventus ritrova un segnale positivo sul fronte degli infortuni. Jeremie Boga è tornato ad allenarsi alla Continassa, svolgendo gran parte della seduta insieme ai compagni e alimentando le speranze di un rientro in tempi brevi. L'esterno ivoriano non sarà però a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta di Europa League contro il Celta Vigo: lo staff bianconero preferisce non accelerare il recupero e completare il percorso di riatletizzazione prima di concedere il via libera definitivo.

Boga torna in gruppo: segnali positivi alla Continassa

Il ritorno sul terreno di gioco rappresenta un passo importante per Boga, fermo nelle ultime settimane a causa di un problema muscolare. La possibilità di svolgere gran parte dell'allenamento con il resto della squadra indica progressi nel percorso di recupero e offre a Spalletti una prospettiva incoraggiante in vista dei prossimi impegni.

La Juventus deve infatti fare i conti con diverse assenze e ogni recupero può ampliare le alternative a disposizione dell'allenatore. Per l'esterno ivoriano, tuttavia, sarà fondamentale ritrovare gradualmente la condizione atletica necessaria per tornare a competere ad alto livello.

Infortunio Boga, niente trasferta contro il Celta Vigo

Nonostante i progressi, Boga non è partito con la squadra per la Spagna in vista della sfida di Europa League contro il Celta Vigo. La scelta è legata alla prudenza dello staff medico, intenzionato a evitare ricadute e a completare tutti i passaggi previsti prima del rientro ufficiale.

Il giocatore aveva riportato una lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale durante la partita contro il Sassuolo, circa un mese fa. Il recupero procede positivamente, ma la ripresa degli allenamenti con il gruppo non coincide necessariamente con il ritorno immediato a disposizione per una gara ufficiale.

Quando torna Boga? La Juventus non vuole correre rischi

La fase decisiva sarà quella della riatletizzazione, necessaria per verificare la risposta del muscolo agli sforzi e consentire al giocatore di ritrovare progressivamente ritmo e intensità. Soltanto dopo le valutazioni dello staff medico sarà possibile stabilire quando Boga potrà tornare tra i convocati.

La Juventus punta a recuperare l'esterno senza forzature, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati. Il ritorno parziale in gruppo rappresenta una notizia incoraggiante, ma per conoscere la data effettiva del rientro serviranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Per Spalletti, il recupero di Boga potrebbe offrire una soluzione aggiuntiva sulle corsie offensive nelle prossime settimane. L'obiettivo, però, resta uno: riportarlo in campo soltanto quando sarà pronto a sostenere pienamente i carichi di lavoro e le esigenze della competizione.