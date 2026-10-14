La Juventus si prepara alla trasferta contro il Celta Vigo con l'obiettivo di proseguire il proprio cammino in Europa League e migliorare alcuni aspetti emersi nelle ultime partite. Alla vigilia della sfida, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi: dalle rotazioni necessarie per gestire le energie alla crescita della rosa, fino alla mancanza di cattiveria nei momenti decisivi. Il tecnico bianconero ha inoltre ribadito la volontà di spingersi il più lontano possibile nella competizione.

Europa League, Spalletti punta in alto: “Dobbiamo essere una squadra di livello”

Per Spalletti, l'Europa League rappresenta anche un'opportunità per ampliare le conoscenze sulla rosa e permettere a più giocatori di trovare spazio. La competizione offre un percorso diverso rispetto al campionato, utile per lavorare sulle caratteristiche dei singoli e sulla crescita collettiva.

“Questa competizione ci permette di conoscere meglio la rosa. Dobbiamo dare spazio a qualche giocatore che non ha iniziato dall'ultima formazione e consentire ad altri di recuperare in vista della partita successiva. È un percorso che ci aiuta a crescere e a lavorare in profondità sul gruppo”, ha spiegato l'allenatore.

Il tecnico ha poi riconosciuto il valore del Celta Vigo e del suo allenatore, Claudio Giraldez, sottolineando la capacità della formazione spagnola di interpretare entrambe le fasi di gioco.

“Dovremo mantenere un livello alto per tutta la partita, perché loro saprebbero sfruttare qualsiasi momento di debolezza. La Juventus deve pretendere molto da sé stessa e dimostrare di essere una squadra all'altezza della propria storia”, ha aggiunto Spalletti.

Juventus, turnover contro il Celta Vigo: Gatti e Woltemade dal primo minuto?

Il calendario impone una gestione attenta delle energie e Spalletti ha confermato la necessità di effettuare alcune rotazioni. L'allenatore ha chiarito che la Juventus può contare su una rosa competitiva e che non esistono soltanto undici titolari.

Tra i giocatori destinati a trovare spazio ci sono Federico Gatti e Nick Woltemade. Il difensore, secondo il tecnico, ha meritato un'opportunità grazie alle prestazioni offerte quando è stato chiamato in causa, mentre l'attaccante verrà utilizzato per favorire la distribuzione delle energie.

“È fondamentale cambiare. Abbiamo una rosa forte e non possiamo pensare di avere soltanto undici titolari. Gatti merita di giocare per quello che ha dimostrato e Woltemade sarà utilizzato domani sera. È una scelta corretta e necessaria per far rifiatare la squadra”, ha dichiarato.

Spalletti ha inoltre ricordato che la fatica non dipende soltanto dalla singola settimana con tre partite, ma dall'accumulo degli impegni nel corso del tempo. Una gestione attenta diventa quindi indispensabile per mantenere competitiva la squadra.

Il difetto della Juventus secondo Spalletti: “Non siamo abbastanza feroci”

Tra i passaggi più significativi della conferenza c'è l'analisi dei dettagli che la Juventus deve migliorare. Per il tecnico, la squadra deve imparare a essere più determinata quando si presenta un'occasione capace di cambiare l'andamento di una partita.

“Non siamo abbastanza feroci quando ci troviamo davanti a un'opportunità che può cambiare tutto. In quei momenti non dobbiamo esitare, ma cercare subito la soluzione giusta. Molti risultati si decidono proprio in questi frangenti e dobbiamo essere più determinati”, ha spiegato Spalletti.

Un'indicazione che si collega anche alle difficoltà realizzative mostrate dai bianconeri nelle ultime uscite. Creare occasioni non basta: serve la capacità di sfruttarle con lucidità, soprattutto nelle gare in cui gli episodi possono fare la differenza.

Spalletti vuole arrivare fino in fondo all'Europa League

Il tecnico bianconero non ha nascosto le proprie ambizioni europee. Arrivare fino alle fasi finali della competizione è uno degli obiettivi che vuole ancora raggiungere nella sua carriera, anche per il significato che attribuisce alla maglia della Juventus.

“Ci sono ancora diversi traguardi che voglio conquistare. Voglio difendere ciò che rappresentiamo, affrontare squadre che hanno una storia importante come la nostra e fare tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile”, ha affermato.

Spalletti ha infine sottolineato la necessità di trovare il giusto equilibrio tra intensità, efficacia e gestione delle fatiche. La Juventus dovrà affrontare ogni partita con l'ambizione di vincere, senza perdere di vista le energie necessarie per proseguire il proprio percorso.

La sfida contro il Celta Vigo sarà quindi un nuovo banco di prova per i bianconeri, chiamati a confermare le proprie qualità e a mostrare progressi nei momenti decisivi.