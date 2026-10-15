La Juventus guarda al futuro senza rinunciare alle ambizioni del presente. In vista della trasferta contro il Celta Vigo, Luciano Spalletti valuta di puntare dal primo minuto su Kerim Alajbegovic, giovane talento che ha già mostrato qualità interessanti nelle sue prime apparizioni in bianconero.

Alajbegovic, l'assist contro il Cagliari può cambiare le gerarchie

Il pareggio contro il Cagliari ha lasciato qualche rimpianto alla squadra di Spalletti, ma anche indicazioni positive. Tra queste c'è il contributo di Alajbegovic, entrato in campo e capace di servire a Randal Kolo Muani il pallone del gol del definitivo 1-1.

Una giocata che ha evidenziato la capacità del giovane esterno di incidere negli ultimi metri, mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche e intraprendenza. Caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose anche in una sfida europea nella quale la Juventus cercherà di ritrovare continuità e concretezza.

Spalletti valuta una chance dal primo minuto

La gara contro il Celta Vigo rappresenta un'opportunità importante per il giovane bianconero. Alajbegovic potrebbe avere maggiore spazio, con l'obiettivo di sfruttare la fiducia dell'allenatore e confermare quanto mostrato nelle precedenti uscite.

La possibile titolarità non sarebbe soltanto un premio per le prestazioni recenti, ma anche una scelta legata alle caratteristiche del giocatore: velocità, capacità di puntare l'uomo e imprevedibilità nell'uno contro uno possono offrire nuove soluzioni all'attacco juventino.

Juventus, l'obiettivo è dare continuità al percorso europeo

Dopo il successo per 5-0 contro il NEC nella prima giornata di Europa League, la Juventus vuole conquistare altri punti per proseguire nel migliore dei modi il proprio cammino continentale. La trasferta spagnola, però, richiederà attenzione e una prestazione concreta nei momenti decisivi.

Per Alajbegovic potrebbe essere la serata giusta per confermare il proprio potenziale e guadagnare ulteriore spazio nelle rotazioni di Spalletti. Il talento non manca: adesso l'obiettivo è trasformare le occasioni in un contributo sempre più importante per la squadra.