L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie A 2026/2027. Per Juventus-Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, è stato scelto Davide Massa della sezione di Imperia. Definita anche la squadra che affiancherà il direttore di gara, con Meraviglia e Aureliano incaricati della gestione degli episodi al monitor.

Arbitro Juventus-Lazio: dirige Davide Massa

Sarà dunque Davide Massa a dirigere la sfida tra Juventus e Lazio, uno degli appuntamenti più attesi del prossimo turno di campionato. Il fischietto della sezione di Imperia sarà assistito lungo le linee laterali da Alassio e Berti, mentre Maresca ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale.

Ecco tutti i componenti della squadra arbitrale scelta per la partita dell'Allianz Stadium:

Arbitro : Davide Massa

Assistenti : Alassio e Berti

Quarto ufficiale : Maresca

VAR : Meraviglia

AVAR: Aureliano

Quando si gioca Juventus-Lazio

Juventus-Lazio si disputerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita rappresenta un appuntamento importante per i bianconeri, che potranno contare sul sostegno del pubblico di casa per affrontare la formazione biancoceleste.

Con la designazione ufficiale di Davide Massa, è definito anche il gruppo arbitrale chiamato a dirigere la gara. L'attenzione si sposta ora sul campo, dove Juventus e Lazio si contenderanno un risultato prezioso per il rispettivo cammino in campionato.