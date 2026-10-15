Fernando Llorente torna a parlare della Juventus, squadra con cui ha giocato dal 2013 al 2015 conquistando due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante spagnolo ha analizzato il momento dei bianconeri, soffermandosi sulla sfida contro il Celta Vigo, sulle prospettive di Randal Kolo Muani e sul possibile ritorno di Antonio Conte a Torino.

Llorente avvisa la Juventus: “Aspas è una leggenda”

L'ex centravanti ha commentato innanzitutto il momento del Celta Vigo, avversario della Juventus in Europa League. Secondo Llorente, la squadra spagnola aveva sorpreso positivamente nella passata stagione, mentre in quella attuale sta incontrando maggiori difficoltà.

Nonostante questo, resta un giocatore capace di fare la differenza: Iago Aspas. Llorente lo considera il principale riferimento tecnico della formazione galiziana e lo descrive come una vera e propria leggenda del club. Un avversario da non sottovalutare per la squadra di Luciano Spalletti.

Kolo Muani, Llorente crede nei 20 gol

Tra i temi affrontati c'è anche il rendimento di Randal Kolo Muani. Llorente è convinto che il recente gol in campionato possa rappresentare un punto di svolta per l'attaccante francese, soprattutto dal punto di vista mentale.

“La vera stagione del francese inizia ora perché si è sbloccato in campionato: fidatevi di me, per un attaccante il gol è tutto”, ha dichiarato l'ex bianconero.

Llorente conosce le caratteristiche del centravanti e non lo considera un goleador puro, ma crede comunque nelle sue possibilità realizzative. “Sono convinto possa arrivare a 20 reti. Lo penso e soprattutto lo spero per il bene della Juve”, ha aggiunto, indicando un traguardo ambizioso per il prosieguo della stagione.

Conte alla Juventus, Llorente non ha dubbi

Infine, spazio ad Antonio Conte e all'ipotesi di un suo ritorno sulla panchina bianconera. Llorente ha espresso parole molto positive nei confronti dell'allenatore, con cui ha condiviso l'esperienza juventina, sottolineandone il legame con il club.

“Prima o poi tornerà a casa sua, è l'allenatore ideale per la Juve”, ha affermato l'ex attaccante. Poi il giudizio sui tecnici che hanno segnato la sua carriera: “Antonio è un top: lui e Ancelotti i migliori tecnici che ho avuto”.

Parole che riaccendono il dibattito sul futuro della panchina bianconera, mentre la Juventus è concentrata sugli impegni della stagione e sul percorso da portare avanti con Spalletti.