Vlahovic: ora il futuro è un rebus

Il calciatore serbo è destinato a lasciare la squadra bianconera ma le offerte per lui dal mercato ancora latitano

La Juventus si sta allenando alla Continassa per la prima parte della preparazione estiva, e si sposterà nei prossimi giorni in Germania, dove si allenerà al quartier generale dell’Adidas per completare il suo ritiro in vista dell’inizio della prossima stagione. Igor Tudor è determinato a partire con tutta la squadra, portando con sé anche i giocatori che sono, ad oggi, considerati al di fuori del progetto.

Rebus serbo

Tra questi spicca il nome di Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo ha deluso anche nella scorsa stagione, e la Juventus sta cercando di piazzarlo per liberarsi del suo pesante ingaggio. L’attaccante serbo è disposto a lasciare i bianconeri, ma ancora non è pervenuta dalle parti di Torino un’offerta ritenuta congrua. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo giugno, e la Juventus sta cercando di piazzarlo per non perderlo a zero: un grande ostacolo però è rappresentato dall’ingaggio da 12 milioni a stagione, al quale si aggiungono le pretese dell’agente. Una situazione spinosa, che se non verrà risolta vedrà il serbo rimanere a Torino fino a scadenza.