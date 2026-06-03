L'accordo tra la Juventus e Dusan Vlahovic non è arrivato e di conseguenza il centravanti serbo è libero di cercare una nuova destinazione al termine del suo attuale contratto (30 Giugno 2026). Un vero e proprio buco economico e finanziario quello della Juve che perde a 0 un attaccante che solo qualche anno fa era stato pagato più di 70 milioni di euro e soprattutto recepisce uno stipendio annuale a doppia cifra netta. Andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono state le richieste del calciatore e di conseguenza per quale motivo non si è riusciti ad arrivare ad un accordo finale.

Le richieste di Dusan Vlahovic alla Juve

Dusan Vlahovic

Il bomber serbo ha aperto nei confronti dei bianconeri di Torino, cercando di rinegoziare quelle che erano le sue richieste iniziali più di un anno fa. L'offerta della Juve per i prossimi due anni si aggirava attorno ai sei milioni di euro ed altri quattro alla firma del contratto, cifra che pareva essere ragionevole solo per la società visto che le idee del calciatore erano ben diverse. La richiesta di Vlahovic era di otto milioni all'anno e sei alla firma, cifra che è stata ritenuta troppo elevata dal team e di conseguenza rapporto che è naufragato definitivamente. Andiamo a vedere quella che potrebbe essere la prossima meta per il serbo.

La prossima avventura di Dusan Vlahovic

Sono tre le squadre che si sono già mostrate fortemente interessate e vorrebbero provare a chiudere questa trattativa.che ha messo sul piattoper il bomber. A ruota ci sono altre due società importantissime come l'Atletico Madrid e il Bayern Monaco. Adesso, anche se c'è già un nome sul taccuino e stiamo parlando del possibile ritorno di Randall Kolo Muani.