Vlahovic ricorda Barone: “Quello che ha fatto vivrà per sempre”

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventused ex Fiorentina, ha voluto ricordare Joe Barone, scomparso nella giornata di oggi, dopo il grave malore accusato domenica, proprio prima della partita della viola con l'Atalanta. Ecco le sue parole su Instagram: "Joe ci ha lasciati troppo presto ma quello che ha fatto vivrà per sempre. Grazie di tutto. Un pensiero alla famiglia e al popolo viola". Anche la Lega Serie A ha espresso il proprio cordoglio: "La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra e a tutto il personale della ACF Fiorentina per l’improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe Barone".