Visnadi: “Juve-Roma? Sarà una delle gare più brutte del campionato”

Gianni Visnadi , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche del match con la Roma in programma sabato sera.

Ecco le sue parole a Radio Radio sull'incontro tra le due compagini, che non fanno del bel gioco la loro prerogativa principale, preferendo agonismo e fase difensiva: "Per me la prima mezz’ora della Roma con il Napoli è stata la migliore del campionato.