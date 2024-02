Visnadi: “Il problema della Juventus non è di carattere psicologico”

Gianni Visnadi ha parlato dell'attuale momento negativo in stagione della Juve: per il giornalista, non ci sarebbe un problema psicologico

Lorenzo Beccarisi Redattore 14 febbraio - 18:17

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Gianni Visnadi ha disaminato il momento della Juventus in stagione. Ecco un estratto delle sue parole: "Un punto e un gol in 3 partite: crisi tecnica, non psicologica. L’attuale secondo posto in classifica e i “soli” 7 punti di distacco dall’Inter continuano a essere fotografia ingannevole del valore della Juventus. Il Milan è più forte e gioca meglio, pur con i suoi mille difetti. L’Atalanta non parliamone neppure e così il Bologna. La Juventus oggi è seconda e già in Champions, anche perché il Napoli e le romane non si sono iscritte al campionato".

Visnadi ha proseguito: "Se la Juventus “costa” tanto è perché è stata costruita male fino all’altro ieri. Giocatori sopravvalutati, scelte sbagliate, cavalli logori. Ma se la Juventus gioca male, è perché in 3 anni non è stato costruito nulla, nonostante Allegri abbia con sé i giocatori che ha voluto. La Juventus quest’anno ha giocato e vinto partite che non meritava di vincere. E invece le prossime settimane, saranno importanti per capire la strategia futura del club bianconero. È Allegri l’uomo giusto per provare a rialzare l'asticella degli obiettivi? La Juventus dei giovani è un claim del marketing bianconero, non un progetto. Se Chiesa non si fosse fermato, Yildiz dovremmo ancora scoprirlo oggi. Non parliamo poi dei ragazzi prestati al Frosinone".

