Virgili: “Sarri? La Lazio una soluzione stimolante”

Le parole dell'amico dell'ex allenatore della Juventus

L'ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri non ha ancora trovato una panchina per il prossimo anno, con la Lazio che è in pressing per portarlo nella capitale al posto di Simone Inzaghi, che ha firmato con l'Inter. L'amico personale del tecnico Aurelio Virgili ha parlato intervistato dai microfoni di TMW del futuro del tecnico: "Ho sentito Maurizio poco tempo fa. L’unica alternativa di spessore in Italia al momento è la Lazio, e credo sia una soluzione stimolante. Prima della pandemia, il mister era preoccupato dalla Lazio per la sua Juventus, più che della altre squadre. L’ossatura è buona, il finalizzatore c’è e anche l’esperienza. Si può puntare alla qualificazione in Champions. Lotito? So che il presidente della Lazio è una persona di personalità, un po’ come De Laurentiis, ma con il carattere di Sarri è difficile non andare d’accordo. Lui è un aziendalista, non ha mai chiesto niente né ha mai fatto polemica quando è andato via dal Napoli o dalla Juve. Quando fai bene, vai d’accordo anche con il peggior presidente o dirigente".