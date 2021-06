Perinetti: “Mercato Juve? Cercherà di rendere la squadra più funzionale al desiderio di Allegri”

Perinetti ha parlato

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui la Juventus. Queste le sue parole: "Conte all’Inter ha fatto un lavoro straordinario dando corpo ad una squadra importante prima avvicinandola molto alla Juventus e poi dominando il campionato. Sorpreso dall’addio? Nella sua testa c’era di proseguire nel progetto, poi la società ha confermato determinate difficoltà e quindi Conte ha preferito farsi da parte. Qualcuno l’ha definita una fuga? Non è scappato. Ha messo la società nelle condizioni di sviluppare il suo programma. Inzaghi il successore giusto? Alla Lazio ha fatto vedere buone cose mostrando anche un calcio interessante. Se l’Inter riuscirà a mantenere l’ossatura standard, sarà interessante vedere come si muoverà Inzaghi. La Juve ha deciso di puntare di nuovo su Allegri? Tutto il mondo è paese. La programmazione è comunque figlia dei risultati. La Juve ha sostituito Allegri con Sarri che non si è sposato con l’ambiente. Si pensava che Pirlo potesse avere una gestione migliore. E adesso è tornato ad Allegri che negli anni ha assicurato un rendimento ottimale".