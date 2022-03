Juve-Villarreal, il commento di Evra, Toni e Seedorf

Le parole dei tre grandi ex calciatori sulla partita persa dai bianconeri ieri sera, di cui sono stati opinionisti per Amazon Prime Video.

La partita di ieri sera all'Allianz Stadium è stata davvero un brutto colpo per l'ambiente bianconero. C'era grande fiducia per il passaggio ai quarti di finale, ma il secondo tempo è stato invece un incubo. Il Villarreal nell'ultimo quarto d'ora ha preso il sopravvento e si è guadagnato una storica qualificazione. Per i bianconeri invece ci sarà da riflettere su cosa non è andato, in particolare sulle occasioni mancate nel primo tempo e il blackout difensivo nel secondo. La prestazione della Juventus è stata analizzata ieri sera dagli opinionisti scelti da Amazon Prime Video: Patrice Evra , Luca Toni e Clarence Seedorf .

Il francese non ha usato mezzi termini, come suo solito: "Per me Allegri sta facendo dei miracoli. Si parla del cambio di Dybala... ma questa non è una maledizione, in questa Juve c'è un problema profondo. Con l'acquisto di Vlahovic si va nella direzione giusta, ma questa è la Champions. Lui ha fatto molti movimenti per ricevere un pallone, è incredibile, ma la Juventus ha avuto un possesso di palla troppo lento".