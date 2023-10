Vignola: “Buon inizio di stagione della Juventus, su Allegri…”

Beniamino Vignola, ex calciatore di Juventus e Verona, ha detto la sua sulla squadra bianconera, in vista della partita.

Beniamino Vignola , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "E’ stato un inizio buono, se non contiamo ovviamente il passo falso col Sassuolo. Io credo che questo avvio di campionato sia stato buono, ha ritrovato giocatori importanti e penso che potenzialmente Allegri abbia una squadra che può dire la sua in maniera molto importante in questa Serie A.

Verona partito bene all’inizio, ha capitalizzato i sei punti fatti nelle prime due giornate, che mi auguro faranno la differenza a fine stagione. Dopo però, avendo una rosa non molto pronta per un campionato come quello di Serie A, è finito in difficoltà. Però consideriamo anche che ha giocato contro squadre importanti, settimana scorsa ha perso col Napoli e ora c’è la trasferta in casa della Juve".