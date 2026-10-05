Guglielmo Vicario è tra i giocatori convocati da Roberto Mancini per la sfida di questa sera tra Italia e Turchia. Il portiere della Juventus fa parte del gruppo azzurro a disposizione del commissario tecnico per l’appuntamento in programma alle 20:45 al Dall’Ara di Bologna.

Vicario a disposizione dell’Italia

Il portiere bianconero sarà quindi regolarmente presente nella lista dei convocati per la gara contro la Turchia. La sfida rappresenta un appuntamento importante per l’Italia, che vuole dare continuità al percorso intrapreso durante questa finestra internazionale.

Vicario dovrà contendersi il posto tra i pali con gli altri portieri convocati da Mancini. La decisione sulla formazione titolare arriverà soltanto nelle ore che precederanno il calcio d’inizio.

Italia-Turchia, appuntamento alle 20:45

La gara del Dall’Ara inizierà alle 20:45 e chiuderà il programma degli Azzurri durante questa sosta. Per Vicario sarà un'altra occasione per lavorare a stretto contatto con il gruppo della Nazionale e farsi trovare pronto qualora Mancini decidesse di affidargli la maglia da titolare.

La Juventus seguirà con attenzione l’impegno dei propri giocatori convocati, in attesa di riaverli alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato.