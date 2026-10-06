La pausa è ormai alle spalle e per la Juventus è tempo di tornare a concentrarsi sul campo. Luciano Spalletti ritrova progressivamente i suoi giocatori alla Continassa e può iniziare a preparare nel dettaglio la trasferta contro il Cagliari, primo appuntamento dopo la sosta. I bianconeri arriveranno alla sfida con l'obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime uscite.

La gara contro i rossoblù è fissata per domenica 11 ottobre alle 20:45 e aprirà una fase particolarmente intensa della stagione. Per questo motivo, oltre al lavoro tattico, sarà fondamentale valutare attentamente le condizioni di chi è rientrato dagli impegni con le Nazionali.

Il gruppo torna a riempire la Continassa

La settimana appena trascorsa ha costretto Spalletti a lavorare con una rosa ridotta. I tanti convocati dalle rispettive Nazionali hanno seguito programmi differenti e soltanto ora il tecnico può tornare ad avere una visione più completa della squadra.

I rientri saranno quindi uno degli aspetti principali dei prossimi allenamenti. Non tutti i giocatori arriveranno nelle stesse condizioni: alcuni avranno accumulato parecchi minuti, altri avranno avuto un impiego più limitato. Sarà compito dello staff valutare ogni situazione prima di prendere le decisioni definitive per Cagliari.

Spalletti cerca conferme dopo le ultime vittorie

La Juventus aveva chiuso la prima parte di questo periodo con due successi importanti. Prima il netto 5-0 contro il NEC in Europa League, poi la vittoria per 2-0 sull'Atalanta in campionato.

Risultati che hanno permesso alla squadra di lavorare con maggiore serenità durante la sosta, ma che ora dovranno essere confermati. La trasferta in Sardegna rappresenterà infatti un test significativo per capire se la squadra ha mantenuto la stessa solidità mostrata nelle ultime partite.

Spalletti dovrà soprattutto evitare che la pausa interrompa il processo di crescita intrapreso dal gruppo.

Occhi puntati sulle condizioni fisiche

Un capitolo importante riguarda inevitabilmente l'infermeria. La Juventus continua a monitorare i giocatori che stanno recuperando dai rispettivi problemi e spera di poter ampliare presto le alternative a disposizione dell'allenatore.

Anche la situazione di Francisco Conceição sarà osservata con attenzione dopo il problema accusato con il Portogallo. Il suo eventuale recupero rappresenterebbe un'opzione in più per Spalletti sugli esterni.

La gestione delle energie sarà comunque fondamentale. Dopo Cagliari, infatti, il calendario proporrà diversi impegni ravvicinati e la Juventus avrà bisogno di una rosa il più possibile completa.

Cagliari apre un periodo decisivo

La sfida di domenica sarà dunque soltanto il primo passo di un ciclo particolarmente impegnativo. Spalletti dovrà trovare il giusto equilibrio tra continuità e rotazioni, sfruttando anche quei giocatori che finora hanno avuto meno spazio.

La Juventus riparte quindi dalla Continassa con un obiettivo preciso: tornare subito a vincere e dare seguito alle indicazioni positive mostrate prima della sosta. Il Cagliari sarà il primo esame di una fase della stagione nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza.