La Juventus si avvicina alla trasferta contro il Cagliari con alcuni dubbi ancora da risolvere. Luciano Spalletti sta valutando le condizioni dei suoi giocatori dopo gli impegni con le rispettive Nazionali e deve scegliere la formazione più adatta per ripartire dopo la sosta. In particolare, l'attenzione è rivolta a due duelli: quello tra Pape Matar Sarr e Teun Koopmeiners in mezzo al campo e quello tra Kerim Alajbegovic e Nico Gonzalez sulla trequarti.

Sarr-Koopmeiners, chi affiancherà Douglas Luiz?

Il primo ballottaggio riguarda il centrocampo, dove Sarr sembra partire leggermente avanti rispetto a Koopmeiners. Il senegalese è candidato a giocare accanto a Douglas Luiz, con il compito di garantire dinamismo e intensità in una zona del campo fondamentale per gli equilibri della squadra.

L'olandese, reduce anche da una rete con la propria Nazionale, resta comunque una possibilità concreta. La sua duttilità rappresenta un'opzione interessante per Spalletti, che potrebbe scegliere di affidarsi alla sua qualità tecnica e alla capacità di interpretare più ruoli. La decisione dipenderà anche dalle valutazioni sulle condizioni fisiche dei due centrocampisti.

Alajbegovic-Nico Gonzalez, sfida aperta sulla trequarti

L'altro dubbio riguarda la posizione sulla sinistra alle spalle di Kolo Muani. Alajbegovic ha buone possibilità di partire dal primo minuto dopo aver trovato spazio nelle ultime uscite e aver mostrato qualità interessanti. Il giovane talento, tuttavia, dovrà essere valutato attentamente dopo i crampi accusati durante l'impegno con la Bosnia: il rientro in gruppo aveva fornito indicazioni incoraggianti.

Dall'altra parte c'è Nico Gonzalez, protagonista di un buon periodo prima della pausa e autore di prestazioni convincenti con la maglia bianconera. L'argentino rappresenta un'alternativa di esperienza, capace di garantire inserimenti e pericolosità offensiva. La scelta di Spalletti sarà importante per definire l'assetto alle spalle della punta.