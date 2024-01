Valcareggi: “Se la Juventus vendesse Chiesa farebbe una follia”

Valcareggi ha parlato dei rumors attorno all'attaccante della Juventus, Chiesa: per il giornalista i bianconeri non dovrebbero privarsene

Dagli studi di Rai Sport, Furio Valcareggi ha parlato dei rumors attorno a Federico Chiesa . L'attaccante della Juventus sarebbe considerato il possibile sacrificio del prossimo calciomercato estivo. In merito a questo, il giornalista si sarebbe espresso contrariamente. Ecco le sue parole: "È pura follia pensare di sostituire Chiesa . E' fra gli esterni di destra il quinto nel mondo perché nell'europeo vinto dall'Italia è stato il miglior giocatore dell'Europeo. Chiesa è un crack, è un giocatore importante e non penso che Giuntoli possa cederlo, mi sembra una follia".

Inoltre, sul compagno di reparto Dusan Vlahovic ha aggiunto: "Ha sempre dei periodi in cui non segna per quattro cinque domeniche poi prendere il ritmo, sono entrambi giocatori insostituibili e mi meraviglia pensare che la Juve possa vedere Chiesa, li considero incedibili".