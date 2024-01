Vaciago: “Con Vialli si partita spesso 1-0, era un grandissimo calciatore”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Vialli, ad un anno dalla scomparsa. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Dicono che se hai Cristiano Ronaldo in squadra hai la certezza o quasi di iniziare ogni partita da 1 a 0. E in linea di massima hanno ragione. Con Vialli era simile, ma non uguale. C’è stato un momento, quando Gianluca era il leader della Juventus di Lippi, che averlo in squadra significava avere la certezza direttamente di vincere, o quasi. E solo chi ha vissuto quel periodo sa che questo corrisponde al vero. La grandezza di Gianluca Vialli, come giocatore e come uomo, sta tutto in quella sottile differenza. I grandi bomber hanno garantito alle loro squadre i gol: importanti, per carità, ma meno fondamentali della certezza di vincere e non importa chi faceva gol, contava solo che fosse della tua squadra.