Vaciago: "Scudetto? E' ancora tutto aperto. Sulla Juve..."

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dello Scudetto e dei bianconeri.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Il caffè sospeso a Napoli è un caffè offerto a uno sconosciuto che verrà dopo. Né l’Inter né il Napoli sono così generose da offrire lo scudetto, ma a 12 giornate dalla fine (11 per Inter, Napoli e Atalanta) la classifica lascia tutto aperto o, se volete, in sospeso. Nessuno ha la forza di andare in fuga lungo questa salita, forse perché scarseggiano le energie e abbondano gli infortuni, forse perché dopo anni di squadre quasi perfette che, a un certo punto, si impadronivano del campionato, tutte le candidate al titolo hanno difetti che le zavorrano”.

Sulla Coppa Italia

“Per uscire dalla Coppa Italia, in casa, contro l’Empoli in turnover, serviva un capolavoro al contrario. E la Juve di Thiago Motta si è superata: dopo l’eliminazione dalla Champions contro l’inferiore Psv, buca la semifinale di Coppa Italia contro la terzultima della Serie A (che veniva da nove sconfitte e tre pareggi). È una serata umiliante: la Juve di Thiago Motta ha mancato di rispetto alla Juventus”. Intanto ecco le parole di Calamai<<<