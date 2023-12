Vaciago: “Eppure qualcuno diceva che Rabiot era scarso”

Guido Vaciago , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Vi ricordate quando si diceva che Adrien Rabiot era scarso e gli davano troppi soldi? Sì, vero, fa sorridere. Oggi ancora di più, perché il gol con cui ha firmato la vittoria sulla Roma e il rilancio della Juventus a due punti dall’Inter lo confermano in modo definitivo come il leader tecnico della Juventus di questa stagione.

Il che è emblematico di cosa sia questa Juventus e di come si possano sbagliare completamente i giudizi. Rabiot non è scarso come veniva descritto nelle sue prime tre stagioni alla Juventus, ma quel Rabiot era molto diverso da quello di oggi.