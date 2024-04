Vaciago: “L’esposto di Jdentità Bianconera può danneggiare l’Inter”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Ha senso che un gruppo di tifosi, per quanto riuniti in una fondazione e seri professionisti, ponga un dubbio gravissimo su un club avversario attraverso un esposto? Perchè di fronte alla notizia, potenzialmente clamorosa, di un esposto che mette in dubbio la legittimità di iscriversi al campionato, la prima reazione è domandarsi se un gruppo di tifosi possa essere credibile nell’effettuare un’azione di questo tipo. Ma, al di là di quello che ognuno può pensare, la risposta la dovranno dire gli inquirenti. E la speranza è di avere di presto una risposta perchè il lavoro di “Jdentità bianconera” appare circostanziato e potrebbe avere conseguenze enormi per l’Inter, la cui situazione economico-finanziaria è da tempo oggetto delle cronache. C’è un debito enorme, c’è un fondo di investimento, Oaktree, che si dice stia cercando un compratore e c’è una proprietà che da mesi non si palesa in Italia".