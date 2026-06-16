Il rebus portieri in casa bianconera

Tra i dossier più delicati della nuova dirigenza della Juventus c'è quello legato ai portieri. Con l'arrivo di Giovanni Carnevali, il club è chiamato a prendere decisioni importanti sia in entrata che in uscita. La società continua infatti a lavorare per individuare il nuovo numero uno. Dopo il mancato arrivo di Alisson Becker, operazione sfumata nonostante un'intesa iniziale, la Juventus ha spostato le proprie attenzioni su Emiliano Martinez, considerato il principale obiettivo per la porta. Nel frattempo, resta definita soltanto la situazione di Carlo Pinsoglio, che ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2027 e continuerà a ricoprire il ruolo di terzo portiere. Per quanto riguarda gli altri estremi difensori, appare evidente che la Juventus dovrà fare una scelta. Con l'eventuale arrivo di un nuovo titolare, uno tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin potrebbe lasciare Torino.

Perin verso la conferma, Di Gregorio in uscita

Le indicazioni attuali sembrano favorire la permanenza di Perin. Il portiere, in scadenza nel 2027, gode della piena fiducia di Luciano Spalletti, che lo considera una risorsa affidabile all'interno della rosa. La Juventus starebbe inoltre valutando un ulteriore prolungamento contrattuale. Un incontro tra le parti potrebbe avvenire entro la fine del mese per definire il futuro dell'estremo difensore. Più complessa appare invece la situazione di Di Gregorio. Arrivato dal Monza nell'estate del 2024, il portiere è legato alla Juventus da un contratto fino al 2029, ma potrebbe essere sacrificato sul mercato. La società è alla ricerca di una soluzione che permetta di monetizzare senza generare perdite a bilancio. Per questo motivo la richiesta iniziale si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Secondo le valutazioni economiche del club, una cessione al di sotto dei 13,5 milioni comporterebbe una minusvalenza, scenario che la dirigenza intende evitare.

Contatti e possibili destinazioni

Nelle ultime settimane alcuni club hanno effettuato dei sondaggi per il portiere. Tra le società interessate figurano Atalanta e Fiorentina, che hanno chiesto informazioni senza però avviare una vera trattativa. Dall'estero, invece, l'interesse più concreto sarebbe arrivato dal Besiktas, anche se al momento non risultano offerte ufficiali sul tavolo della Juventus. Nel frattempo, un nuovo indizio sul futuro del giocatore è arrivato da Milano. Nelle scorse ore Di Gregorio ha incontrato il proprio agente, Carlo Alberto Belloni, per fare il punto della situazione e valutare le possibili opportunità. La sensazione è che qualcosa stia iniziando a muoversi attorno al portiere bianconero. Al momento non esistono trattative avanzate, ma le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per comprendere se la Juventus riuscirà a trovare la sistemazione giusta per uno dei protagonisti più discussi di questa sessione di mercato.