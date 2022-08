UFFICIALE – Luca Pellegrini in prestito all’Eintracht

Il calciatore della Juventus è passato per un anno in prestito alla squadra tedesca campione dell'Europa League in carica e da dove è arrivato in bianconero Kostic

redazionejuvenews

La Juventus continua ad operare sul mercato, ed oltre ai giocatori in entrata sta finalizzando anche altre operazioni nella direzione opposta. È arrivata infatti l'ufficialità del passaggio di LucaPellegrini in prestitoall'EintrachtFrancoforte. Questo il comunicato apparso sul dito della Vecchia Signora.

"Sarà in Bundesliga la prossima esperienza calcistica di Luca Pellegrini. L’esterno romano, classe 1999, dopo l’ultima stagione disputata con i bianconeri, si trasferisce a titolo temporaneo all’Eintracht Francoforte, fino al 30 giugno 2023.

Una stagione intensa, quella di Luca, che ha giocato 1115 minuti, 15 presenze da titolare. Con lui in campo la Juve ha vinto il 66.7% delle partite in Serie A, con una media di 1.7 gol segnati e 0.8 subiti. 54 i cross, 73 i palloni recuperati e 62 i duelli vinti per Luca, autore anche di un assist a Venezia lo scorso dicembre.

Adesso si aprono per lui le porte del campionato tedesco: in bocca al lupo, Luca!" (Juventus.con). Ma parlando di mercato,ci siamo per Depay e dallo United può arrivare più di un colpo<<<