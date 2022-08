Calciomercato Juventus / Botti nella notte: Depay, ci siamo! E dallo United…

La Juventus non si fermerà dopo il colpo Kostic . Una macchina da assist inarrestabile. Con l'arrivo dell'esterno serbo, Dusan Vlahovic può sperare in una quantità infinita di palloni da capitalizzare in gol.

La dirigenza juventina vuole stupire ancora. Il reparto avanzato è stato profondamente rinnovato con l'arrivo di Di Maria e del calciatore dell'Eintracht Francoforte, ma non finisce qui! C'è stata finalmente una svolta su Depay, ma l'attaccante olandese sarà solo il primo di una serie di colpi che la Vecchia Signora dovrebbe portare a termine da qui a fine agosto. Nella consueta raffica bianconera vi raccontiamo cosa bolle in pentola in casa Juve. Ci sarebbe più di un affare in ballo con lo United<<<