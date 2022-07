Ex Juve, Igor Tudor è il nuovo allenatore del Marsiglia: il comunicato

Igor Tudor , ex allenatore dell' Hellas Verona , è il nuovo allenatore del Marsiglia . Il club francese, dopo l'inaspettato addio di Jorge Sampaoli , si è fiondato sul mister croato. Tudor, prima di essere nominato come allenatore degli scaligeri, ha avuto un doppio passato alla Juventus ; prima come calciatore dei bianconeri, dal 1998 al 2005 e successivamente nella stagione 2006-07. Inoltre, nell'annata 2019-20, diviene vice allenatore di Andrea Pirlo sulla panchina di Madama.

Ecco il comunicato ufficiale: "A soli 44 anni, Igor Tudor ha già una vasta esperienza nel calcio europeo. Passato da Croazia, Grecia, Turchia e Italia, ha diretto diversi club in diversi campionati. Riconosciuto per la sua filosofia lungimirante, ha sempre cercato di imporre una forte identità alle sue squadre. La scorsa stagione alla guida dell'Hellas Verona in Serie A, ha ottenuto risultati con stile. La sua squadra è il 5° miglior attacco in un rinomato campionato difensivo, battendo in particolare Juventus Torino, AS Roma e Atalanta Bergamo, sostenendo un gioco portato avanti con tanto movimento e pressing ad altissima intensità. . La sua grande adattabilità, le sue conoscenze tattiche e il suo stile offensivo daranno continuità e ambizione al progetto. Inoltre e con più di 50 selezioni sotto i colori della nazionale croata, dove ha affiancato un certo Alen Bokšić, Tudor ha una vasta esperienza internazionale come giocatore.