Juve, oggi al via la nuova stagione: cosa aspettarci dalla prossima annata?

La Juventus , nella giornata di oggi, ha iniziato il raduno, ed i primi calciatori sono arrivati per le visite mediche. Ancora mancano tantissimi giocatori all'appello, ma la nuova stagione è iniziata. Dopo la deludente annata, conclusa senza nessun titolo, un quarto posto in campionato e una bruciante eliminazione agli ottavi della Champions League, i bianconeri sono pronti a ripartire. Il lavoro sul calciomercato è già a buon punto, visto che le cessioni, o i vari non rinnovi, sono già stati ufficializzati, e sul fronte entrate, tre colpi sono praticamente in dirittura d'arrivo, ovvero Pogba , Di Maria e Cambiaso . Manca ancora qualcosa, certamente un altro esterno, con Kostic come preferito sulla sinistra, e almeno un difensore centrale, al netto delle uscite.

Infatti, de Ligt potrebbe dire addio, ed in quel caso servirebbero due centrali di spessore. Da monitorare anche il centrocampo, perché se sia Rabiot che Arthur dovessero andare via, si potrebbero aprire le porte per l'arrivo del tanto agognato regista. La Juventus, comunque, punta ad una stagione di livello, visto che la Vecchia Signora, con la rosa a disposizione, ha l'obbligo, di giocarsi lo Scudetto fino alle ultime giornate, cercando di vincerlo. Infatti la condicio sine qua non per l'annata 2022-23 è quella di portare a casa un trofeo, motivo per cui anche la Coppa Italia sarà uno stimolo importante.