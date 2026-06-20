Lois Openda potrebbe salutare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti belga, arrivato la scorsa stagione dal Lipsia con le aspettative di un grande colpo, non ha rispettato le attese ed ora la dirigenza bianconera valuta la sua cessione. Sul giocatore, come vi abbiamo raccontato le scorse settimane si sarebbe informato il Monaco, al momento però i discorsi sono rimasti in stand by.

Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà

Sul futuro di Lois, si è espresso l’esperto di calciomercato Alfredo, che attraverso un video caricato suha riportato gli ultimi aggiornamenti. Di seguito le sue parole:

“Almeno 5-6 società si sono informate su Openda, la Juve non può fare resistenza. Sarebbe importante trovare qualcuno che possa credere al riscatto con un obbligo ma non sarà semplice. La Juve ha speso 42-43 milioni. Questo permetterebbe ad Openda di giocare con una certa continuità e di essere protagonista per rivalutarsi. Sono convinto che lontano dai riflettori e dalle responsabilità possa rilanciarsi. Lui è arrivato all’ultimo giorno di mercato e per qualsiasi calciatore, a meno che tu non sia un campione, arrivare in uno spogliatoio con la pressione di dover decidere. Lui ha bucato ma secondo me non è un giocatore scarso. La Juve spera in un prestito oneroso”.