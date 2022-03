Tudor: “Osimhen? No, l’attaccante migliore è Vlahovic”

L'allenatore del Verona ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli e ha confrontato il centravanti azzurro con quello della Juve.

Spalletti ha detto che è una gara fondamentale: "È giusto che lui dica così. Io parlo per me stesso. Dovremo andare in campo e fare la partita. Se sarò arbitro dello Scudetto? Non penso a quello, sono concentrato solo sulla mia squadra". L'allenatore dei gialloblù poi ha parlato di Victor Osimhen, il centravanti che domani dovrà affrontare: "Se è l'attaccante più forte della Serie A? No. È uno dei più forti, ma per me il più forte e Vlahovic". Un grande attestato di stima da uno che sa cosa significhi vestire una maglia pesante come quella della Juventus, come ha fatto Igor Tudor con le sue oltre 100 presenze in bianconero.