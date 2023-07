UFFICIALE – Giuntoli alla Juventus: “Eclettico, innovativo e competente”

Le parole di Giuntoli

Infine, le prime parole di Giuntoli da fresco direttore sportivo della Juventus: ""Le prime sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili. Perché per un bambino come me che partiva da Prato con un pullman, faceva otto ore per vedere la Juventus, è un motivo di grandissima soddisfazione. Un'emozione davvero incredibile. Dedico questo momento speciale al mio papà che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità sin da piccolo e per questo lo ringrazierò sempre. Affascinante e ambiziosa, definirei così la Juventus, mentre io mi definirei un grande lavoratore. Voglio costruire una Juventus che mette da parte l'io e ragionare come noi. Mi piacerebbe tanto mettere insieme tante teste con un solo cuore".