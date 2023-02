UFFICIALE: la finale di Coppa Italia Serie C si disputerà all’Allianz

Dopo giorni di rumors adesso è ufficiale, la finale di Coppa Italia di Serie C verrà disputata all'Allianz Stadium. Infatti, la gara di andata si giocherà nello stadio della Juventus , con la Next Gen che potrà avere ancora l'onore di calcare il campo della prima squadra, dopo il match con il Mantova di novembre.

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "Adesso è ufficiale: la Finale di Andata di Coppa Italia di Serie C sarà all'Allianz Stadium. Dopo la grande esperienza in campionato dello scorso novembre, la Next Gen tornerà sul campo dell'Allianz Stadium. E lo farà per una partita molto importante, la finale di Coppa Italia di Serie C, gara di andata. Una Finale conquistata con la grande vittoria con il Foggia, in rimonta, una settimana fa, e che si terrà il 2 marzo, alle 20.30".