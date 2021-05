Udinese-Juventus 1-2: Cr7 regala tre punti fondamentali per la Champions

Tre punti per i bianconeri che sbancano la Dacia Arena

Dopo il deludente pareggio di Firenze la Juventus si riscatta, almeno per quanto riguarda il risultato, ed espugna la Dacia Arena con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. I bianconeri, con questo successo, agganciano Atalanta e Milan a quota 69 punti, posizionandosi al terzo posto in classifica per via della differenza reti.

Ripresa che continua sulla falsa riga del primo tempo, con la Juve che pressa ma non trova il varco giusto per andare a segno, sprecando una quantità considerevole di cross. Pirlo prova a dare la scossa togliendo Dybala e Bernardeschi e mettendo Morata e Kulusevski, ma la situazione cambia solo a 7 dalla fine quando, su una punizione battuta da Cr7, De Paul allarga troppo il braccio. Chiffi indica il dischetto del rigore e lo stesso Ronaldo, freddissimo, trova il pareggio. Le emozioni non finiscono però qui: dalla panchina entrano anche Rabiot e Felix Correia (esordio in Serie A per il giovane portoghese) e proprio l'ex Psg si rivela fondamentale: cross dalla sinistra, ancora un immarcabile Ronaldo si fa trovare libero ed insacca di testa il gol del sorpasso, complice anche uno Scuffet certamente non perfetto. Non succede più nulla, la Juve amministra il vantaggio e vede sempre più vicina la zona Champions.