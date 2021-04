Amrabat: “Juve? Felice per i complimenti del presidente, ma io penso che noi dobbiamo vincere”

Il centrocampista viola ha parlato

TORINO - Sofyan Amrabat , centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola circa la scorsa partita di campionato pareggiata contro la Juventus . Queste le sue parole: "Sono molto contento e ringrazio ai tifosi. Era una partita molto difficile perché la Juve è una grande squadra. Domenica era anche molto caldo. Sono felice per i complimenti del presidente, ma io penso che noi dobbiamo vincere. La mia posizione contro la Juve? Per me è uguale, io gioco dove la squadra e il mister hanno bisogno".

A proposito di Juventus ha parlato Andrea Pirlo al termine del match con la Fiorentina: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, mentre avremmo dovuto affrontarlo in un altro modo, perché era una gara fondamentale nella corsa alla Champions. Eravamo sempre in ritardo, poco aggressivi e così abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari. Abbiamo provato a metterci con i tre dietro, tenendo gli esterni un po' più alti, e provando a giocare tra le linee con Ramsey e Dybala, ma abbiamo sbagliato a interpretare la partita, perché loro tenevano una linea difensiva molto alta e aggressiva, quindi avremmo dovuto attaccare maggiormente la profondità. Non ci siamo riusciti, quindi a fine primo tempo abbiamo inserito Morata, per avere un cambio di passo e siamo andati un po' meglio, tenendo largo Kulusevski e dando la possibilità a Cuadrado di salire e creare superiorità numerica in quella zona di campo. Ronaldo? Ha avuto qualche occasione che non è riuscito a sfruttare, però nel complesso non ha fatto male".