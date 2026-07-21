Prima tegola estiva per la Juventus e per Luciano Spalletti che perde per infortunio il neo-arrivato Jeff Ekhator.

L'attaccante, arrivato a titolo definitivo dal Genoa e primo acquisto estivo dei bianconeri, si era fermato nel corso della prima amichevole estiva contro il Basilea e nella giornata di ieri, si è sottoposto ad accertamenti al JMedical che non hanno però dato buone notizie.

Il bollettino medico della Juventus

“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical.

Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”

Resta da capire se Ekhator potrà prendere parte alla tournée estiva della Juventus in Asia, in programma all'inizio di agosto, oppure se lo staff medico preferirà proseguire il lavoro di recupero alla Continassa.