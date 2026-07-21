L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, nel corso della presentazione Kings World Cup Clubs 2026, ha analizzato le mosse della dirigenza bianconera sul mercato e ha espresso il proprio pensiero su Douglas Luiz. Di seguito le sue dichiarazioni.

Fiducia nella società? ”Bisogna avere pazienza, io sono dell’idea che per la costruzione della squadra ci voglia ancora del tempo. Il mercato è appena partito ma credo che verrà fatto un grande lavoro. Sono fiducioso perché ci sono all’interno della società ci sono persone competenti”.

Douglas Luiz ? “Io lo considero un giocatore di qualità, su questo non c’è dubbio. Le potenzialità le ha, certamente però avrebbe bisogno di aver determinati giocatori attorno, soprattutto a centrocampo”.