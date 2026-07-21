L’avventura di Simone Padoin sulla panchina della Juventus Primavera proseguirà ufficialmente per le prossime stagioni. Il tecnico ha siglato il nuovo contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato della Juventus

"Continua l’avventura sulla panchina dell’Under 20 della Juventus di Simone Padoin, che rinnova il suo contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2028.

Già protagonista in campo da calciatore con i nostri colori - tra il 2012 e il 2016 ha conquistato cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre volte la Supercoppa Italiana - Padoin è tornato in altre vesti a Torino a partire dal 2021, approdando poi dalla scorsa annata sulla panchina della squadra giovanile della Juventus, con cui ad aprile ha raggiunto la finale di Coppa Italia Primavera.

Esperienza, competenza e passione a disposizione dei giovani calciatori bianconeri, pronti a intraprendere una nuova stagione ormai alle porte. Questa la composizione dello staff che lavorerà con l’Under 20 bianconera:

Allenatore: Simone Padoin

Allenatore in seconda: Francesco Spanò

Collaboratore tecnico: Simone Muratore

Preparatore atletico: Marco Panzolini

Allenatore dei portieri: Luca Squinzani

Match analyst: Federico Buccarelli

Congratulazioni mister e buon lavoro!"