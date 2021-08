Udinese-Juventus 2 a 2: apre Dybala, male Szczesny nel secondo tempo

Pareggio nella prima partita stagionale della Juventus. Aprono Dybala e Cuadrado, pareggiano Pereyra e Deulofeu.

Il primo tempo si apre subito nel segno della Juventus. Dopo soltanto tre minuti Dybala le danze: Bentancur controlla al centro dell'aria di rigore avversaria, appoggia verso l'argentino che di sinistro non sbaglia. E' della Joya il primo gol stagionale della Juventus , il fantasista argentino si conferma in un ottimo stato di forma . La squadra di Massimiliano Allegri sembra in pieno controllo della partita, coprendo bene gli spazi e attaccando senza lasciare punti di riferimento alla difesa avversaria. Al 23' arriva il raddoppio bianconero, con Cuadrado che segna su assist di uno scatenato Dybala . Il primo tempo finisce senza altre grandi emozioni, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 2.

Nessun cambio durante l'intervallo, entrambi gli allenatori confermano lo stesso 11. Nel secondo tempo l'Udinese entra in campo con un altro spirito, correndo più degli avversari. Al 51' Arslan entra in area della Juventus e viene abbattuto in uscita bassa da Szczesny. L'arbitro Pezzuto assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta l'ex Pereyra, che non sbaglia. 1 a 2. I bianconeri vanno in difficoltà, costretti a difendersi dagli attacchi degli avversari. Allegri decide quindi di passare alla difesa a 3, con l'inserimento di Chiellini al posto di Ramsey e Danilo in posizione di centrocampista. Dentro anche Kulusevski al posto di Bernardeschi e Cristiano Ronaldo al posto di Morata. A questo punto la Juventus prova ad alzare i ritmi e colpisce un palo con Bentancur. Altro cambio: Chiesa al posto di Cuadrado. All'83' arriva il gol del pareggio dell'Udinese: Deulofeu sfrutta un errore di Szczesny e deposita la palla in rete. Nel finale spazio anche per Locatelli, mentre CR7 segna su assist di Chiesa, annullato per fuorigioco. La partita termina sul risultato di 2 a 2.