Juventus – Momento di forma super per Dybala, e l’Udinese…

L'Udinese sembra essere nel destino di Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus riuscirà a segnare ancora dopo i due gol consecutivi?

redazionejuvenews

Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, tutti si aspettavano da Dybala un precampionato di altissimo livello. Nonostante il piccolo problema fisico che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per alcuni giorni, così è stato. Due partite giocate, due gol. Un momento di forma incredibile per l'argentino, come non lo si vedeva da diverso tempo. Una vera e proprio Joya per gli occhi. Dopo diversi anni complessi e al di sotto delle aspettative, questo per Dybala dovrà essere l'anno della rinascita. L'obiettivo ora è cominciare con il piede giusto, vincendo sin da subito la prima partita contro l'Udinese.

Per il numero 10 argentino non c'è squadra migliore con cui iniziare la stagione se non l'Udinese, la sua vittima preferita. Contro i bianconeri di Udine Dybala ha infatti segnato 10 gol e fornito 6 assist in 16 partite. In pratica 1 gol o 1 assist a partita. Una particolarità riguarda i calci piazzati: ben 3 gol su calcio di punizione contro l'Udinese. E non finisce qui. Per ben quattro volte Dybala ha segnato una doppietta contro la squadra di Udine: su punizione e rigore nella stagione 2015-16, su punizione e rigore nell'ottobre del 2016, su punizione e di destro nel marzio del 2018 e infine su rigore e di sinistro a gennaio 2020.

Casualità? Forse. Ma a noi piace pensare che l'Udinese sia ormai scritta nel destino di Paulo Dybala, la squadra perfetta contro cui iniziare la stagione della propria rinascita. Tra poche ora la Joya scenderà in campo al fianco di Cristiano Ronaldo e Chiesa, determinato come non mai a lasciare un segno su questo match. I pronostici sembrano essere tutti dalla parte di Dybala e della Juventus, ma mai abbassare la guardia. L'Udinese ha dimostrato di saper essere un'avversaria pericolosa, come lo scorso anno, quando un gol di Molina aveva quasi beffato la formazione bianconera. Questa sera sarà necessaria la massima concentrazione.