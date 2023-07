Totti consiglia la Juve: “Del Piero dovrebbe stare in società”

Totti ha poi voluto dare un consiglio alla Juve: "Il problema del calcio è che nei club ci devono essere i calciatori, chi capisce di calcio e non – con tutto il rispetto – gli avvocati ed i commercialisti che pensano di saper stare in un club. Se fossi la Juventus, una bandiera, un giocatore, un ragazzo come Alex che ha dato per 20 anni alla Juve, penso sia doveroso che lui sia dentro la società, non solo per lui ma per la società, per la gente, per quello che ha fatto, per la capacità calcistica che ha. Chi più di lui sa come muoversi nello spogliatoio, come scegliere i giocatori per la squadra attuale?".