Del Piero: “L’ultimo anno alla Juve è stato bello e drammatico”

AlexDel Piero, leggenda della Juventus, ha detto la sua sull'ultimo anno in bianconero, parlandone a Sky. Ecco le sue parole: "E’ stata una scelta dei tifosi, non mia. Hanno fermato la partita, per un quarto d’ora non c’è stato motivo di andare avanti. Chiamavano il mio nome con i cori, ho salutato un paio di volte e mi sono alzato in piedi. Poi è arrivato il classico “Sotto la Curva” ed è cominciata questa passeggiata che non pensavo fosse così emozionante, così toccante sotto molti aspetti. Non pensavo di vedere così tanta gente piangere. E’ stato un anno assurdo quello vissuto, bello ma drammatico sotto più punti di vista.