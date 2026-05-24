A pochi minuti dall’inizio del match contro il Torino, Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Sky. Leggiamo le parole del centrocampista francese.

Come arrivate alla gara di oggi? "È stata una settimana difficile per noi, però arriviamo qua per vincere la partita, perché c'è solo quello da fare, è un derby, una partita molto importante, l'ultima della stagione, vuol dire che noi abbiamo in testa di vincere".

Le parole di Spalletti sulla responsabilità? "Noi sappiamo che abbiamo le nostre responsabilità, ancora di più dell'allenatore perché alla fine ci siamo noi sul campo, siamo noi che prendiamo le decisioni, vuol dire che siamo i primi responsabili".