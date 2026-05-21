L’aia ha comunicato le designazioni arbitrali per il 38º turno di Serie A. La sfida tra il Torino e la Juventus sarà diretta da Zufferli.
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 38 esima e ultima giornata di campionato. La Juventus, sarà attesa dall’importante sfida contro il Torino, in un derby in cui i bianconeri dovranno ottenere i tre punti e sperare in un passo falso delle dirette concorrenti.
A dirigere questa delicatissima sfida è stato designato l’arbitro Zufferli. Ecco la squadra arbitrale al completo designata per il match delle ore 20.45:
ARBITRO: Zufferli
ASSISTENTI: Baccini e Lo Cicero
QUARTO UFFICIALE: Colombo
VAR: Di Paolo
AVAR: Marini
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