L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 38 esima e ultima giornata di campionato. La Juventus, sarà attesa dall’importante sfida contro il Torino, in un derby in cui i bianconeri dovranno ottenere i tre punti e sperare in un passo falso delle dirette concorrenti.

A dirigere questa delicatissima sfida è stato designato l’arbitro Zufferli. Ecco la squadra arbitrale al completo designata per il match delle ore 20.45:

ARBITRO: Zufferli

ASSISTENTI: Baccini e Lo Cicero

QUARTO UFFICIALE: Colombo

VAR: Di Paolo

AVAR: Marini