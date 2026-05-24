Le scelte dei due allenatori in vista della gara tra Juventus e Torino. Calcio d’inizio alle ore 20:45.
Ultima gara della stagione: la Juventus sfida il Torino nel derby della Mole. I bianconeri a caccia dei tre punti per sperare nell’accesso alla prossima Champions League, ma molto dipenderà dai risultati delle dirette concorrenti. Gli uomini di Spalletti, dovranno però pensare solamente a loro stessi e cercare di ottenere il massimo contro i granata.
Le formazioni ufficiali
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa
A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Kulenovic, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Gabellini, Njie, Pellini.
Juventus (3-4-2-1): Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Boga, Vlahovic. All. Spalletti
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal
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