Il difensore dei granata ha parlato a Sky prima del derby della Mole. Leggiamo le sue dichiarazioni.
Il difensore del Torino, Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio della gara contro la Juventus. Qui sotto le sue parole:
Cosa può dare questo derby? “Può dare una gioia ai tifosi, al popolo granata, che sta aspettando questa vittoria che manca da tanto. Speriamo di conquistare i tre punti qui al Grande Torino e portare questa gioia al popolo granata”.
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