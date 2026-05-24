La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il derby della Mole. Per l'ultima gara di campionato, Spalletti dovrà fare a meno di Bremer (squalificato) e del suo numero 10 Yildiz. Entrambi non sono stati convocati dal mister, anche se per natura diversa. Recuperati, invece, Vlahovic e Thuram. Il giocatore serbo aveva preoccupato l'ambiente per un lieve affaticamento muscolare, che ne mette in dubbio la sua partenza dal 1'. Stesso discorso per il francese, il quale potrebbe esser schierato a gara in corso.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri

1 — Mattia Perin

16 — Michele Di Gregorio

23 — Carlo Pinsoglio

Difensori

2 — Emil Holm

4 — Federico Gatti

6 — Lloyd Kelly

15 — Pierre Kalulu

18 — Filip Kostić

27 — Andrea Cambiaso

32 — Juan Cabal

Centrocampisti

5 — Manuel Locatelli

8 — Teun Koopmeiners

17 — Vasilije Adžić

19 — Khéphren Thuram

21 — Fabio Miretti

22 — Weston McKennie

Attaccanti