La Juventus ha annunciato i convocati per la sfida di stasera contro il Torino. Spalletti con quasi tutta la rosa al completo.

Riccardo Focolari

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La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il derby della Mole. Per l'ultima gara di campionato, Spalletti dovrà fare a meno di Bremer (squalificato) e del suo numero 10 Yildiz. Entrambi non sono stati convocati dal mister, anche se per natura diversa. Recuperati, invece, Vlahovic e Thuram. Il giocatore serbo aveva preoccupato l'ambiente per un lieve affaticamento muscolare, che ne mette in dubbio la sua partenza dal 1'. Stesso discorso per il francese, il quale potrebbe esser schierato a gara in corso.
Di seguito la lista dei convocati:

Vlahovic e Coco

Portieri

  • 1 — Mattia Perin
  • 16 — Michele Di Gregorio
  • 23 — Carlo Pinsoglio

Difensori

  • 2 — Emil Holm
  • 4 — Federico Gatti
  • 6 — Lloyd Kelly
  • 15 — Pierre Kalulu
  • 18 — Filip Kostić
  • 27 — Andrea Cambiaso
  • 32 — Juan Cabal

Centrocampisti

  • 5 — Manuel Locatelli
  • 8 — Teun Koopmeiners
  • 17 — Vasilije Adžić
  • 19 — Khéphren Thuram
  • 21 — Fabio Miretti
  • 22 — Weston McKennie

Attaccanti

  • 7 — Francisco Conceição
  • 9 — Dušan Vlahović
  • 11 — Edon Zhegrova
  • 13 — Jérémie Boga
  • 14 — Arkadiusz Milik
  • 20 — Loïs Openda
  • 30 — Jonathan David

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