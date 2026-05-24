La Juventus ha annunciato i convocati per la sfida di stasera contro il Torino. Spalletti con quasi tutta la rosa al completo.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il derby della Mole. Per l'ultima gara di campionato, Spalletti dovrà fare a meno di Bremer (squalificato) e del suo numero 10 Yildiz. Entrambi non sono stati convocati dal mister, anche se per natura diversa. Recuperati, invece, Vlahovic e Thuram. Il giocatore serbo aveva preoccupato l'ambiente per un lieve affaticamento muscolare, che ne mette in dubbio la sua partenza dal 1'. Stesso discorso per il francese, il quale potrebbe esser schierato a gara in corso.
Di seguito la lista dei convocati:
Portieri
- 1 — Mattia Perin
- 16 — Michele Di Gregorio
- 23 — Carlo Pinsoglio
Difensori
- 2 — Emil Holm
- 4 — Federico Gatti
- 6 — Lloyd Kelly
- 15 — Pierre Kalulu
- 18 — Filip Kostić
- 27 — Andrea Cambiaso
- 32 — Juan Cabal
Centrocampisti
- 5 — Manuel Locatelli
- 8 — Teun Koopmeiners
- 17 — Vasilije Adžić
- 19 — Khéphren Thuram
- 21 — Fabio Miretti
- 22 — Weston McKennie
Attaccanti
- 7 — Francisco Conceição
- 9 — Dušan Vlahović
- 11 — Edon Zhegrova
- 13 — Jérémie Boga
- 14 — Arkadiusz Milik
- 20 — Loïs Openda
- 30 — Jonathan David
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