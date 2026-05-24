Zufferli arbitro del derby

La sfida tra Torino e Juventus, valida per l'ultima giornata di campionato, sarà diretta da Luca Zufferli. Il fischietto svizzero sarà assistito da Baccini e Lo Cicero, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Colombo. In sala VAR ci saranno Di Paolo e Marini. Per Zufferli si tratta della quinta partita arbitrata con la Juventus in campo. I precedenti sorridono ai bianconeri, che nelle quattro gare già dirette dal direttore di gara hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi. L'arbitro aveva già diretto il derby d'andata, concluso senza reti. Anche in quell'occasione era presente Di Paolo nella sala VAR. Per quanto riguarda il Torino, invece, i precedenti con Zufferli parlano di una vittoria e due pareggi. La gara dell'Olimpico Grande Torino chiuderà una giornata particolarmente importante per il campionato. In contemporanea si decideranno infatti sia la corsa alle coppe europee sia la lotta per la salvezza.

I precedenti con Di Paolo

La presenza di Di Paolo al VAR richiama alla memoria diverse partite significative della recente storia bianconera. Tra queste figura la vittoria ottenuta contro il Venezia, risultato che consentì alla Juventus di conquistare la qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione con il rigore di Locatelli. Un altro precedente molto ricordato è il successo per 4-3 contro la Roma, maturato al termine di una clamorosa rimonta. Una sfida ricca di emozioni che vide i bianconeri imporsi grazie al gol decisivo realizzato da Mattia De Sciglio. Tra gli episodi più negativi figura invece la pesante sconfitta interna contro l'Atalanta nella scorsa stagione, terminata con un netto 4-0. Un risultato che rappresenta una delle battute d'arresto più dolorose vissute dai bianconeri negli ultimi anni. Entrambe sono partite che hanno lasciato un segno importante nel percorso recente della squadra e che contribuiscono ad alimentare l'attenzione attorno alla designazione arbitrale.

Gli episodi che hanno fatto discutere

Anche la presenza di Marini come assistente VAR richiama alcuni episodi particolarmente dibattuti. Uno dei più recenti riguarda il pareggio contro l'Atalanta, quando la Juventus protestò per un contatto in area ai danni di Kenan Yildiz. In quella circostanza il giovane attaccante era riuscito ad anticipare il difensore avversario prima di essere sbilanciato. L'arbitro decise però di non assegnare il calcio di rigore, alimentando numerose polemiche nel post partita. Un'altra situazione controversa si verificò nella semifinale di Supercoppa contro il Milan. In quell'occasione venne assegnato un rigore ai rossoneri per un intervento di Manuel Locatelli su Christian Pulisic, una decisione che generò molte discussioni. Tra gli episodi più particolari figura infine il gol annullato a Francisco Conceicao contro l'Udinese. Dopo una lunga revisione al monitor, la rete venne cancellata per la posizione irregolare di Teun Koopmeiners, giudicato influente nell'azione. Una scelta che confermò ancora una volta quanto il VAR possa incidere in maniera decisiva sull'esito delle partite.