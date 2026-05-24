Statistiche, precedenti e focus giocatori in merito al derby della Mole in programma questa sera alle ore 20:45.
La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, analizza statistiche e numeri della gara in programma questa sera tra la Juventus e il Torino. Di seguito la nota del club bianconero.
“Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20:45, la Juventus affronterà in trasferta il Torino in occasione della 38ª giornata della Serie A 2025/2026.
Avviciniamoci alla sfida contro la formazione granata approfondendo curiosità e statistiche di questa partita!
I PRECEDENTI
- Il prossimo sarà il 185° Derby della Mole considerando tutte le competizioni (dal 1929/30), per un bilancio di 89 vittorie della Juventus, 41 del Torinoe 54 pareggi; nel dettaglio, solo contro Roma (96), Lazio (98) e Inter (105) i bianconeri vantano almeno 90 successi nella loro storia fra campionato e Coppa Italia – 89 vittorie anche contro il Bologna.
- La Juventus è rimasta imbattuta in 38 degli ultimi 39 derby contro il Torino in Serie A (27V, 11N): l'unico successo granata nel periodo risale al 26 aprile 2015 (2-1 all'Olimpico Grande Torino in rimonta con gol di Darmian e Quagliarella, dopo il vantaggio bianconero di Pirlo). In più, la striscia di 21 match consecutivi senza sconfitta (14V, 7N) è la seconda serie aperta più lunga della Juventus nel massimo campionato, dopo quella contro il Bologna (28).
- In 10 degli ultimi 17 incroci di Serie A, la Juventusnon ha subito gol contro il Torino, compreso il match di andata di questo campionato; in generale, i bianconeri hanno collezionato 64 clean sheet nel torneo contro i granata (in 161 match): meno solo di quelli messi assieme contro l’Inter (65) nella competizione.
- Il derby tra Torino e Juventus verrà disputato all'ultima giornata in una stagione di Serie A per la prima volta nella storia.
- La Juventus è la squadra ospite contro cui il Torinoha perso più partite all’Olimpico Grande Torino - 25 sulle 47 complessive (11V, 11N) - nonché quella da cui i granata hanno incassato più gol (68) in Serie A.
STATISTICHE GENERALI
- Il Torino è la squadra che ha subito più gol da fuori area in questo campionato: ben 11 - quasi il doppio di quelli della Juventus, ferma a sei - tutti su azione, dei quali, però, solo uno degli ultimi sette subito nelle gare casalinghe.
- Il Torino è l’unica squadra di questo campionato a non avere subito ancora nessun gol su punizione né diretta né indiretta; in generale, invece, la Juventus è quella che ha subito meno reti su sviluppi di palla inattiva: solo cinque sui 32 totali.
- La Juventus ha segnato otto gol a seguito di attacchi in contropiede in questo campionato (come Como, Hellas Verona e Sassuolo), solo il Torinoavversario di giornata (nove) ha fatto meglio.
- La Juventus ha subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio subito nelle gare di questa Serie A (16 gol incassati su 35 tiri): si tratta della percentuale più alta tra tutte le squadre del massimo campionato.
- La Juventus conta 18 marcatori diversi in questa Serie A: meno soltanto del Napoli (19); solo nella stagione 2011/12 i bianconeri hanno registrato un numero maggiore di marcatori differenti (20).
- La Juventus conta 22 legni colpiti: record nel torneo in corso e per i bianconeri dal 2004/05; l'ultima squadra ad averne collezionati di più in un singolo massimo campionato è stata il Milan nel 2020/21 (24).
FOCUS GIOCATORI
TORINO
- Giovanni Simeone - a segno in ciascuna delle ultime cinque presenze casalinghe in campionato - potrebbe diventare il primo giocatore ad arrivare a sei gare interne di fila in rete con la maglia del Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Per l'argentino, già sei gol contro la Juventus nel torneo (come contro la sua attuale squadra): solo contro la Lazio ne ha realizzati di più (10).
- Ché Adams (14) è vicino a eguagliare Lewis Ferguson (15) in 2a posizione tra i migliori marcatori scozzesi in Serie A. L’attaccante del Torino ha realizzato cinque gol da subentrato nelle due stagioni al Torino: nel periodo (dal 2024/25), meno solo di Pedro (11) – a cinque anche altri quattro giocatori tra cui Dusan Vlahovic.
- Il Torino conta quattro giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno preso parte ad almeno un gol in questo campionato: Alieu Njie (due), Gvidas Gineitis(uno), Emirhan Ilkhan (tre) e Rafa Obrador (tre): meno solo di Cagliari (cinque calciatori) e Como (sei).
- Nikola Vlasic potrebbe stabilire il record personale di partecipazioni attive al gol in un singolo torneo di Serie A (11 finora in questo – 8G+3A, come nel 2022/23 – 5G+6A); inoltre, dal suo arrivo al Torino (2022/23) è il giocatore dei granata che ha preso parte a più marcature nel torneo (36), che ha segnato più gol (21) e uno dei due con più assist (15, come Valentino Lazaro).
- Franco Israel è cresciuto nel settore giovanile della Juventus anche se non ha mai esordito in prima squadra. Il portiere del Torino ha giocato nove match in questo torneo e tra i pari ruolo con almeno lo stesso numero di gare disputate è quello che ha registrato la percentuale di parate più bassa (56%) nella Serie A 2025/26.
JUVENTUS
- Dusan Vlahovic ha trovato la rete in uno dei due derby di Torino giocati fuori casa in Serie A (rete del definitivo 1-0 il 15 ottobre 2022); inoltre, il serbo - dopo il gol al Lecce nell'ultima trasferta - potrebbe segnare in due gare esterne di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2024.
- Kenan Yildiz ha segnato nell’ultima trasferta contro il Torino nel gennaio 2025; il turco potrebbe diventare solo il quarto giocatore della Juventus a trovare il gol in due gare esterne di fila contro i granata in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Paul Pogba nel 2013-2016, David Trézéguet nel 2002-2007 e Gianluca Vialli nel 1995-1996.
- Teun Koopmeiners ha firmato contro il Torino la prima delle due triplette in Serie A (settembre 2022 con l’Atalanta); in generale, solo contro l’Hellas Verona l’olandese ha segnato più gol (quattro) nel massimo torneo che contro i granata (tre anche contro il Monza);
- I due attaccanti che contano più dribbling in questo campionato vestono la maglia della Juventus: Kenan Yildiz (78) e Francisco Conceição (54); 132 in totale per i due bianconeri, ovvero il 44% dei dribbling totali effettuati da tutti gli altri compagni di squadra messi assieme (132/300).
- Jérémie Boga ha sia segnato che fornito assist nel match del 18 gennaio 2020 contro il Torino in Serie A con la maglia del Sassuolo: questo contro i granata è stato anche il primo centro dell’attaccante bianconero da fuori area nella competizione. L’ivoriano conta quattro marcature nel torneo in corso e solo nel 2019/20 con i neroverdi ne ha messe a referto di più (11) in una singola edizione di Serie A”.
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