Tobias Del Piero segna su punizione e i tifosi si scatenano sui social: “Tale padre, tale figlio”

Il figlio di Del Piero segna una punizione nel perfetto stile del padre, scatenando l'entusiasmo dei tifosi sui social

redazionejuvenews

Questa sera la Juventus avrà la possibilità di riscattare le deludenti sconfitte maturate rispettivamente contro Sassuolo ed Hellas Verona, le quali hanno ridimensionato fortemente gli obiettivi stagionali dei bianconeri, ora distanti 16 punti dalla vetta. Ci saranno i russi dello Zenit questa sera all'Allianz Stadium, gia battuti per 1-0 nella sfida di andata, risultato che la Vecchia Signora tenterà di ripetere questa sera per aggiudicarsi ufficialmente l'accesso agli ottavi di Champions. Ai bianconeri infatti servirà un punto per accedere alla fase successiva e la sensazione è che questo possa verificarsi gia al termine dei 90 minuti di questa sera.

Nel frattempo però, negli uffici della Continassa continuano i lavori forzati per tentare di regalare qualche colpo ad effetto gia nel mercato di gennaio, con il nome di Dusan Vlahovic che riecheggia ormai da diverse settimane dalle parti della Mole. E' proprio nel reparto offensivo infatti, che la Juve sta riscontrando enormi difficoltà, con appena 8 reti segnate dall'intero parco attaccanti, le stesse segnate dal serbo a Firenze in questo avvio di stagione. Proprio per questo i tifosi juventini si augurano che questa trattativa possa andare in porto e gia sognano una coppia di attacco composta da Vlahovic e Paulo Dybala.

Coppia, che per le qualità potrebbe riportare alla luce le giocate e i gol di Alex Del Piero e David Trezeguet, idoli indiscussi mai dimenticati dai propri tifosi, i quali si augurano di rivederli un giorno all'interno del mondo Juve. Ma potrebbero esserci anche ottime possibilità di assistere ad una nuova era della dinastia Del Piero. Il riferimento va al primogenito Tobias che, inevitabilmente prova a seguire le orme del padre e in parte sembra anche riuscirci, come si può vedere attraverso un video pubblicato proprio da lui sul suo account Instagram. Il post in questione lo ritare mentre segna su calcio di punizione da una posizione molto defilata, con la palla che va ad infilarsi a giro sotto l'incrocio dei pali. Immancabile la reazione immediata di tutti i tifosi juventini sui social che, si sono lasciati andare a commenti come: "La classe non è acqua", oppure: "Tale padre, tale figlio", o ancora: "Buon sangue non mente". Insomma, le premesse sembrano essere ottime, ora bisognerà intraprendere lo stesso tipo di percorso.