News Juve/ Mercato, doppio colpo a gennaio: Cherubini ci prova!

La difesa, almeno per il momento, non pare essere una priorità da risolvere già durante il prossimo calciomercato invernale. Se ne riparlerà in estate. Discorso molto diverso invece per centrocampo e attacco. La mediana proprio non va, è evidentemente il reparto più povero della rosa bianconera. L'attacco invece non può affidarsi ad un vero e proprio bomber. I gol scarseggiano, soprattutto dopo il pesante addio di CR7.